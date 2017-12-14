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Проект РМК по рекультивации хвостохранилища в Карабаше получил положительное заключение госэкспертизы

УрБК, Челябинск, 14.12.2017. Проект Русской медной компании (РМК) по рекультивации бесхозного хвостохранилища в Карабаше получил положительное заключение государственной экологической экспертизы. Об этом в рамках форума-выставки «ЭКОТЕХ-2017» в Москве сообщила вице-президент РМК по экологической и промышленной безопасности Наталия Гончар.



Как сообщает пресс-служба компании, на разработку проектной документации было выделено 7 млн руб. К работам РМК намерена приступить уже в конце 2017 года. Для разработки проекта рекультивации привлекли ученых, которые обстоятельно оценили рельеф, климат и прочие особенности местности, разработали четкий порядок проведения работ по восстановлению земельного участка.



Работы планируется разделить на технический и биологический этапы. Сначала предполагается выровнять поверхность хвостохранилища, нарастить и укрепить дамбу и сделать водонепроницаемый экран из нескольких слоев суглинков. Поверх будет уложен плодородный слой почвы. Следующий — биологический — этап рекультивации подразумевает посев однолетних и многолетних трав. В основном это будут злаки, поскольку они быстро образуют дернину и защищают плодородный слой от размывания и выветривания. При этом особого ухода злаки не требуют. Территорию хвостохранилища предлагается засеять овсяницей, клевером, донником и другими травами — по 35 кг на 1 гектар рекультивируемой земли. В следующие четыре года травы будут подсеиваться по мере необходимости.



По окончании биологического этапа рекультивации на территории бывшего хвостохранилища должен будет появиться сквер с малыми архитектурными формами и элементами благоустройства.



План по разработке проекта рекультивации территории бесхозного хвостохранилища в Карабаше был официально закреплен соглашением между заводом «Карабашмедь», Министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и правительством Челябинской области в ноябре 2016 года.

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