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Экс-главу Камышлова осудили за превышение должностных полномочий

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2017. В Камышлове вынесли приговор бывшему главе муниципалитета Михаилу Чухареву, который принял и согласовал оплату фактически невыполненных работ при возведении многоквартирных домов в рамках региональной программы переселения граждан из аварийного жилья.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, экс-глава муниципалитета признан виновным по части 2 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления».



В ноябре 2013 года администрация Камышловского городского округа заключила муниципальный контракт с одной из организаций на строительство малоэтажных жилых домов по программе «Переселение граждан из аварийного жилого фонда на территории Свердловской области с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в 2013-2014 годах».



Для финансирования исполнения контракта привлечены денежные средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию ЖКХ», бюджета Свердловской области, а также бюджета Камышловского городского округа. Срок исполнения истек в октябре 2014 года, акты выполненных работ подписаны главой администрации Камышловского городского округа и руководителем генерального подрядчика.



Прокуратура в рамках проверки выявила существенные недостатки, препятствующие заселению граждан в новостройки. При этом работы оплачены администрацией в полном объеме, акты приемки на фактически не выполненные работы подписаны.



Своими действиями Михаил Чухарев причинил ущерб муниципальному образованию на общую сумму 18,3 млн руб.



Камышловский городской суд назначил экс-главе муниципалитета штраф в размере 280 тыс. руб. с лишением права занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления на 3 года.



Приговор не вступил в законную силу.



В течение предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством 10 дней прокуратура изучит приговор суда, даст ему оценку на предмет наличия оснований для обжалования или отсутствия таковых.

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