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В Госдуме во втором чтении приняли законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума

УрБК, Москва, 13.12.2017. Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума. Об этом сообщает ТАСС.



Согласно документу, с 1 января 2018 года МРОТ будет установлен на уровне 85% от величины прожиточного минимума — это 9 тыс. 489 руб.



С 1 января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ.



В сентябре президент РФ Владимир Путин предложил с 1 января 2018 года повысить МРОТ до 85% от прожиточного минимума.



8 ноября Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект.

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