Дайджест
В Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения
13 декабрь 2017 (17:31)
В Санкт-Петербурге временно закрыли дамбу из-за угрозы наводнения. Об этом сообщается на сайте дирекции комплекса защитных сооружений.
«Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу совместно с Дирекцией Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений приняли оперативное решение о закрытии защитных затворов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что защитные сооружения будут закрыты до улучшения погодных условий.
«Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу совместно с Дирекцией Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений приняли оперативное решение о закрытии защитных затворов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что защитные сооружения будут закрыты до улучшения погодных условий.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Руководство березовского завода привлечено к ответственности за ненадлежащее содержание защитных сооружений
- В Комсомольске-на-Амуре дамба не смогла удержать наводнение
- В Санкт-Петербурге получили срок экс-полицейские, избивавшие задержанных
- В Санкт-Петербурге закрыли дамбы
- Министерство регионального развития РФ требует через суд с ОАО «Альфа-Банк» 19 млн. долларов США
Loading...