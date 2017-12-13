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В Санкт-Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

В Санкт-Петербурге временно закрыли дамбу из-за угрозы наводнения. Об этом сообщается на сайте дирекции комплекса защитных сооружений.



«Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу совместно с Дирекцией Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений приняли оперативное решение о закрытии защитных затворов», — говорится в сообщении.



Отмечается, что защитные сооружения будут закрыты до улучшения погодных условий.

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