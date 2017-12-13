Дайджест
Австрия возобновила транзит российского газа
13 декабрь 2017 (17:32)
Транзит газа через хаб в городе Баумгартен-на-Мархе в Австрии восстановлен полностью. Об этом директор Gas Connect Austria Харальд Штиндль заявил в эфире радио ORF. Об этом сообщает портал «Газета.ру».
«Я могу сказать, что вчера до полуночи нам удалось восстановить все транзитные линии, они работают на 100%», — заявил Штиндль.
Он отметил, что эксперты компании придерживаются мнения, что причиной взрыва на газопроводе стал технический сбой во время установки нового оборудования.
Ранее сообщалось, что из-за аварии на хабе в Баумгартене транзит газа через Украину в ЕС сократился на 23%.
«Я могу сказать, что вчера до полуночи нам удалось восстановить все транзитные линии, они работают на 100%», — заявил Штиндль.
Он отметил, что эксперты компании придерживаются мнения, что причиной взрыва на газопроводе стал технический сбой во время установки нового оборудования.
Ранее сообщалось, что из-за аварии на хабе в Баумгартене транзит газа через Украину в ЕС сократился на 23%.
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