Дайджест

Австрия возобновила транзит российского газа

Транзит газа через хаб в городе Баумгартен-на-Мархе в Австрии восстановлен полностью. Об этом директор Gas Connect Austria Харальд Штиндль заявил в эфире радио ORF. Об этом сообщает портал «Газета.ру».



«Я могу сказать, что вчера до полуночи нам удалось восстановить все транзитные линии, они работают на 100%», — заявил Штиндль.



Он отметил, что эксперты компании придерживаются мнения, что причиной взрыва на газопроводе стал технический сбой во время установки нового оборудования.



Ранее сообщалось, что из-за аварии на хабе в Баумгартене транзит газа через Украину в ЕС сократился на 23%.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: