Дайджест

Сбербанк завершил сделку по продаже украинской «дочки»

13 декабрь 2017 (17:33)

Сбербанк завершил сделку по продаже украинской кредитной организации VS Bank. Об этом сообщается на сайте банка.

«Сбербанк Европа (Sberbank Europe AG), дочерняя компания Группы Сбербанк, завершил сделку по продаже доли в размере 99,9230% в ПАО «ВиЭс Банк» (Украина) Группе «ТАС», — сказано в заявлении.

Уточняется, что Сбербанк осуществляет данную сделку в рамках реализации стратегии по выходу с банковского рынка Украины.

Ранее сообщалось, что АМКУ разрешил украинскому бизнесмену купить «дочку» Сбербанка.

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