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Сбербанк завершил сделку по продаже украинской «дочки»

Сбербанк завершил сделку по продаже украинской кредитной организации VS Bank. Об этом сообщается на сайте банка.



«Сбербанк Европа (Sberbank Europe AG), дочерняя компания Группы Сбербанк, завершил сделку по продаже доли в размере 99,9230% в ПАО «ВиЭс Банк» (Украина) Группе «ТАС», — сказано в заявлении.



Уточняется, что Сбербанк осуществляет данную сделку в рамках реализации стратегии по выходу с банковского рынка Украины.



Ранее сообщалось, что АМКУ разрешил украинскому бизнесмену купить «дочку» Сбербанка.

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