Дайджест
Сбербанк завершил сделку по продаже украинской «дочки»
13 декабрь 2017 (17:33)
Сбербанк завершил сделку по продаже украинской кредитной организации VS Bank. Об этом сообщается на сайте банка.
«Сбербанк Европа (Sberbank Europe AG), дочерняя компания Группы Сбербанк, завершил сделку по продаже доли в размере 99,9230% в ПАО «ВиЭс Банк» (Украина) Группе «ТАС», — сказано в заявлении.
Уточняется, что Сбербанк осуществляет данную сделку в рамках реализации стратегии по выходу с банковского рынка Украины.
Ранее сообщалось, что АМКУ разрешил украинскому бизнесмену купить «дочку» Сбербанка.
«Сбербанк Европа (Sberbank Europe AG), дочерняя компания Группы Сбербанк, завершил сделку по продаже доли в размере 99,9230% в ПАО «ВиЭс Банк» (Украина) Группе «ТАС», — сказано в заявлении.
Уточняется, что Сбербанк осуществляет данную сделку в рамках реализации стратегии по выходу с банковского рынка Украины.
Ранее сообщалось, что АМКУ разрешил украинскому бизнесмену купить «дочку» Сбербанка.
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