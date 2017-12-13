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На Кавказе осудили участников теракта в Буденновске

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 15 и 13 годам колонии двух членов группировки Шамиля Басаева, участвовавших в захвате заложников в Буденновске 22 года назад. Об этом сообщает РИА «Новости».



«По совокупности преступлений назначить Рамзану Белялову 15 лет лишения свободы, Магомеду Маздаеву — 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сказал судья.



Отмечается, что Белялов и Маздаев долгое время скрывались от следствии, и были задержаны в 2014 и 2015 году соответственно.



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