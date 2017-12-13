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Аналитики «МегаФона» изучили активность уральских абонентов в мессенджерах

Уральские пользователи мессенджеров в среднем общаются в 150 чатах за месяц. Об этом сообщает пресс-служба «МагаФона».



С начала года число чатом в Whats App, Viber и Telegram выросло в два раза, превысив отметку в 200 млн диалогов. Такие данные получили аналитики «МегаФона», изучив активность людей в интернете.



Уральцы отличаются оригинальностью. По аудитории в стране лидируют Whats App и Вконтакте, а в смартфонах абонентов «МегаФона» самый популярный мессенджер — Viber, а любимая соцсеть — Facebook. Они установлены у каждого второго пользователя приложений в регионе.



Telegram и Instagram растут быстрее других. Первый увеличил аудиторию в 1,5 раза, а второй стал масштабнее на треть.



Всего за год трафик на мессенджеры и соцсети в сети «МегаФона» вырос вдвое. Люди стали не только активнее чатиться, но и проводить в два раза больше времени за голосовым общением. Например, в Viber количество минут уже приближается к 300 млн в месяц. Причина в том числе в появлении тарифов «Включайся!» с безлимитным доступом к мессенджерам и социальным сетям. К такой нагрузке оператор прокачал сеть.



«Людям должно быть комфортно в интернете, поэтому мы постоянно работаем над его качеством и покрытием. За год мы в 1,5 раза расширили масштаб 4G, увеличили емкость сети, чтобы как можно больше людей могли одновременно находиться в глобальной паутине и получать стабильную работу услуг на хорошей скорости», — отмечает технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.

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