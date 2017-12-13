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Свердловский арбитраж начал рассмотрение иска пайщиков ЖСК «Соловьи» к застройщику

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2017. В Арбитражном суде Свердловской области состоялось предварительное заседание по иску пайщиков жилищно-строительного кооператива «Соловьи» к застройщику жилого комплекса ООО «Домбери».



Граждане требуют признать незаконным дополнительное соглашение к инвестиционному договору, согласно которому они должны доплатить застройщику по несколько сотен тысяч рублей за каждую квартиру.



«Нам отказали в регистрации права собственности на квартиры без этих доплат. В результате более 60 человек так и не могут получить жилье, хотя дом давно сдан в эксплуатацию», — рассказали представители ЖСК.



Сегодня суд удовлетворил ходатайство, согласно которому 55 пайщиков смогут участвовать в суде в качестве третьих лиц. Следующее заседание назначено на 1 февраля 2018 года.

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