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«Уральские авиалинии» открыли вторую частоту на направлении Екатеринбург — Тель-Авив — Екатеринбург
13 декабрь 2017 (16:27)
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» открыла вторую частоту на традиционном направлении Екатеринбург — Тель-Авив — Екатеринбург.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, теперь регулярный рейс выполняется по четвергам и воскресеньям. Кроме того, на направлении действуют выгодные цены от 147 долл. США в одну сторону и от 319 долл. США за билет туда-обратно (все сборы включены).
«Тель-Авив — знаменитый город Израиля и любимое место туристов со всего мира. Яркий, самобытный город с древней историей и многочисленными достопримечательностями просто не может не покорить ваше сердце. Старый город Яффо с антикварными лавочками и блошиными рынками, Бульвар Ротшильда с тенистыми аллеями, древний Иерусалим, белые пляжи Средиземного моря и, конечно, отдых в целебных водах Мертвого моря. Каждое из этих мест сделает ваш отдых в Израиле незабываемым!», — говорится в сообщении.
Как сообщает пресс-служба перевозчика, теперь регулярный рейс выполняется по четвергам и воскресеньям. Кроме того, на направлении действуют выгодные цены от 147 долл. США в одну сторону и от 319 долл. США за билет туда-обратно (все сборы включены).
«Тель-Авив — знаменитый город Израиля и любимое место туристов со всего мира. Яркий, самобытный город с древней историей и многочисленными достопримечательностями просто не может не покорить ваше сердце. Старый город Яффо с антикварными лавочками и блошиными рынками, Бульвар Ротшильда с тенистыми аллеями, древний Иерусалим, белые пляжи Средиземного моря и, конечно, отдых в целебных водах Мертвого моря. Каждое из этих мест сделает ваш отдых в Израиле незабываемым!», — говорится в сообщении.
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