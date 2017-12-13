В Екатеринбурге поступить в элитные гимназии станет еще труднее

Администрация Екатеринбурга приняла решение изменить правила записи детей в первые классы. Нововведения будут похожи на запись трехлеток в детские сады. Родители смогут выбрать не одну школу, а несколько, расположенных на определенной территории. Введения новых правил — реакция городских властей на скандал с временными прописками, который разразился в марте-апреле 2017 года. Тогда из-за наплыва первоклашек с подобными справками без своей школы (по месту постоянной регистрации) остались сотни екатеринбургских детей. Городские чиновники надеются, что новые правила позволят повысить эффективность системы распределения мест. Однако по факту нововведения могут лишь усугубить существующие проблемы и привести к увеличению конкурса в элитные гимназии в несколько раз.Начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева сегодня на пресс-конференции подчеркнула, что речь не идет о масштабных изменениях. Дети, имеющие постоянную и временную регистрацию, по-прежнему будут иметь равные права при получении места. Городские власти предлагают некий проект объединения школ по территориальному принципу.«Нынешние сроки приема дают возможность подавать заявления с 1 февраля 2018 года. Но если родитель или законный представитель ребенка получил отказ от школы, так как общеобразовательная организация уже приняла необходимое количество заявлений, то ему необходимо ждать второй волны подачи документов на свободные места, которая стартует только с 1 июля. Мы же предлагаем ему не ждать второй волны, а выбрать другую общеобразовательную организацию, которая находится территориально рядом и входит в объединенный участок. Эта мера нам даст возможность организованно распределить будущих первоклассников, а родителям — в спокойном режиме устроить ребенка в школу и не ждать пять месяцев», — отметила Екатерина Сибирцева.На практике новый механизм будет действовать следующим образом. Раньше ребенок мог попасть только в одну школу по месту своей регистрации. Сейчас родителям предоставят выбор из нескольких учебных заведений, расположенных в непосредственной близости друг от друга. Законный представитель ребенка должен выбрать только одну школу из представленного перечня. Если места там закончатся, то он имеет право до 1 июля подать заявку на получения места в другом учебном заведении из этого же списка.Новая система записи детей в первый класс имеет серьезные недостатки. В первую очередь можно отметить, что она не охватывает всю образовательную сеть Екатеринбурга. По словам Екатерины Сибирцевой, с 1 февраля 2018 года ее внедрят только в 69 городских школах. В частности, в 20 территориях будет выбор из двух образовательных учреждений, в 7 территориях — из трех, в 1 территории — из четырех, в 1 территории — из пяти. Напомним, что всего в городе насчитывается 163 школы. Соответственно, в 94 учебных заведениях в 2018 году сохранится прежний порядок приема первоклассников.Новые правила также с высокой долей вероятности приведут к росту конкурса в элитные школы и гимназии. Дело в том, что в предыдущие годы в такие учебные заведения могли де-юре попасть дети только одной территории. Нововведения же дают возможность подавать туда документы гражданам из соседних районов.Кроме того, новый механизм никак не решает проблему временных регистраций, которая, собственно говоря, и привела к тому, что многие дети в 2017 году не смогли получить место в школе по постоянной прописке. Реакция общественности была настолько острой, что в дело пришлось вмешаться прокуратуре.«По результатам нашей проверки было возбуждено 8 уголовных дел по статье 327 части 3 УК РФ, которая связана с использованием подложных документов. В Орджоникидзевском районе уже есть один обвинительный приговор. Родители ребенка получили судимость и были оштрафованы на 15 тыс. руб. Остальные уголовные дела пока находятся в производстве. Здесь показательным является случай в Чкаловском районе, где выявили квартиру, в которой было прописано 8 первоклассников. Всех детей зачислили в один лицей», — рассказала прокурор Екатеринбурга, старший советник юстиции Светлана Кузнецова.В надзорном ведомстве признают, что выявить все случаи временных прописок для получения места в определенной школе невозможно. Поэтому оценить реальный масштаб проблемы достаточно сложно.Таким образом, нововведения администрации Екатеринбурга вызывают большие вопросы. Проблема дефицита мест в элитных учебных заведениях может обостриться еще сильнее. В 2018 году к первоклассникам с временной пропиской добавятся дети из соседних территорий, которые на законной основе также смогут стать учениками.