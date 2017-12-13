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Россиянам разрешат пронести флаг во время церемонии закрытия ОИ-2018

Президент оргкомитета «Пхенчхан-2018» Ли Хи Бом прокомментировал решение Олимпийского собрания России разрешить спортсменам участвовать в Играх 2018 года в нейтральном статусе. Об этом сообщает Yonhap.



Бом заявил, что атлетам из России предоставят возможность пройти с национальным флагом на церемонии закрытия Олимпиады. «Даже если атлеты не смогут участвовать в соревнованиях под флагом своей страны, они могут получить возможность пронести его на церемонии закрытия», — отметил президент.



Ранее 12 декабря олимпийское собрание единогласно поддержало решение российских спортсменов участвовать в Играх-2018 под нейтральным флагом. В Олимпийском комитете России (ОКР) анонсировали финансовую поддержку таким атлетам, а также тем, кто откажется от выступления.

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