Дайджест
Россиянам разрешат пронести флаг во время церемонии закрытия ОИ-2018
13 декабрь 2017 (14:35)
Президент оргкомитета «Пхенчхан-2018» Ли Хи Бом прокомментировал решение Олимпийского собрания России разрешить спортсменам участвовать в Играх 2018 года в нейтральном статусе. Об этом сообщает Yonhap.
Бом заявил, что атлетам из России предоставят возможность пройти с национальным флагом на церемонии закрытия Олимпиады. «Даже если атлеты не смогут участвовать в соревнованиях под флагом своей страны, они могут получить возможность пронести его на церемонии закрытия», — отметил президент.
Ранее 12 декабря олимпийское собрание единогласно поддержало решение российских спортсменов участвовать в Играх-2018 под нейтральным флагом. В Олимпийском комитете России (ОКР) анонсировали финансовую поддержку таким атлетам, а также тем, кто откажется от выступления.
Бом заявил, что атлетам из России предоставят возможность пройти с национальным флагом на церемонии закрытия Олимпиады. «Даже если атлеты не смогут участвовать в соревнованиях под флагом своей страны, они могут получить возможность пронести его на церемонии закрытия», — отметил президент.
Ранее 12 декабря олимпийское собрание единогласно поддержало решение российских спортсменов участвовать в Играх-2018 под нейтральным флагом. В Олимпийском комитете России (ОКР) анонсировали финансовую поддержку таким атлетам, а также тем, кто откажется от выступления.
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