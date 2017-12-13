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НАСА больше не планирует покупать места на кораблях «Союз»

13 декабрь 2017 (14:35)

НАСА не планирует покупку у «Роскосмоса» мест на кораблях «Союз». Об этом сообщает Space News.

«Сейчас мы не обсуждаем с Россией покупку дополнительных полетов», — сказал представитель американского космического агентства Кирк Ширман на конференции, посвященной предстоящему пуску к МКС корабля Dragon компании SpaceX.

По его словам, в распоряжении НАСА уже есть места для полета американских астронавтов на «Союзах» до первой половины 2019 года, что означает их возвращение во второй половине 2019 года.

«Наша уверенность в сроках запуска SpaceX и Boeing экипажей на коммерческих пилотируемых кораблях растет», — заявил представитель НАСА.

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