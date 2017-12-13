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Саакашвили планирует возглавить правительство Украины

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала ZIK заявил, что готов возглавить правительство Украины. Об этом сообщает портал «Лента.ру».



«Я готов взять ответственность за нормальное правительство Украины», — заявил политик. При этом он отметил, что «ни под каким соусом» не будет баллотироваться в президенты страны.



Он полагает, что возглавлять страну должен только украинец, который родился и вырос в этой стране.



«Я прожил больше 13 лет в Украине, но украинцы со стажем должны быть президентами, а в правительстве могут работать разные люди в зависимости от потребностей Украины», — отметил Саакашвили.

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