Дайджест
Саакашвили планирует возглавить правительство Украины
13 декабрь 2017 (14:34)
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала ZIK заявил, что готов возглавить правительство Украины. Об этом сообщает портал «Лента.ру».
«Я готов взять ответственность за нормальное правительство Украины», — заявил политик. При этом он отметил, что «ни под каким соусом» не будет баллотироваться в президенты страны.
Он полагает, что возглавлять страну должен только украинец, который родился и вырос в этой стране.
«Я прожил больше 13 лет в Украине, но украинцы со стажем должны быть президентами, а в правительстве могут работать разные люди в зависимости от потребностей Украины», — отметил Саакашвили.
«Я готов взять ответственность за нормальное правительство Украины», — заявил политик. При этом он отметил, что «ни под каким соусом» не будет баллотироваться в президенты страны.
Он полагает, что возглавлять страну должен только украинец, который родился и вырос в этой стране.
«Я прожил больше 13 лет в Украине, но украинцы со стажем должны быть президентами, а в правительстве могут работать разные люди в зависимости от потребностей Украины», — отметил Саакашвили.
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