Дайджест
США увеличат численность военнослужащих
13 декабрь 2017 (14:34)
США в 2018 году увеличат численность военнослужащих армии. Это произойдет впервые за семь лет, заявил американский президент Дональд Трамп на церемонии подписания оборонного бюджета страны. Текст его выступления опубликован на сайте Белого дома.
На сколько человек будет увеличено число военнослужащих США, не уточняется.
«Также наши военнослужащие получат самое крупное увеличение зарплаты за восемь лет», — отметил Трамп.
Президент добавил, что в последние восемь месяцев борьба с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) ведется более успешно, чем «при предыдущей администрации». «Как вы все знаете, мы победили в Сирии, мы победили в Ираке», — заявил он.
На сколько человек будет увеличено число военнослужащих США, не уточняется.
«Также наши военнослужащие получат самое крупное увеличение зарплаты за восемь лет», — отметил Трамп.
Президент добавил, что в последние восемь месяцев борьба с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) ведется более успешно, чем «при предыдущей администрации». «Как вы все знаете, мы победили в Сирии, мы победили в Ираке», — заявил он.
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