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Жители Крыма не смогут купить билеты на ЧМ-2018 на сайте ФИФА
13 декабрь 2017 (14:34)
Жители Крыма не смогут купить билеты на чемпионат мира по футболу-2018 на сайте Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщила заместитель министра спорта России Наталья Паршикова. Ее слова приводит «Интерфакс».
«Билетная программа разработана на сайте ФИФА, и там вы найдете Грузию и не найдете Крым. Поэтому для жителей Крыма организована продажа билетов через сайт Российского футбольного союза. Относительно Косово, Абхазии и Осетии надо смотреть, признаны ли эти страны ФИФА», — сказала Паршикова.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах. Россияне сыграют в группе А с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.
«Билетная программа разработана на сайте ФИФА, и там вы найдете Грузию и не найдете Крым. Поэтому для жителей Крыма организована продажа билетов через сайт Российского футбольного союза. Относительно Косово, Абхазии и Осетии надо смотреть, признаны ли эти страны ФИФА», — сказала Паршикова.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах. Россияне сыграют в группе А с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.
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