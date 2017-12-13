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Прокуратура выявила нарушения в деятельности Билимбаевского лесничества

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2017. В деятельности государственного казенного учреждения Свердловской области «Билимбаевское лесничество» выявлены нарушения при реализации возложенных полномочий в сфере лесного хозяйства.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, сотрудники нарушают требования законодательства о трехдневном сроке для направления материалов в правоохранительные органы при выявлении фактов незаконных рубок.



Кроме того, ненадлежащим образом ведется претензионно-исковая работа с арендаторами лесных участков, допускающими нарушения правил пожарной и санитарной безопасности в лесах, а также игнорирующими обязанность по внесению арендной платы.



По результатам проверки прокуратуры в отношении директора лесничества Ивана Гилева были возбуждены дела по статьям 5.59 КоАП РФ «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан» и 8.24 КоАП РФ «Нарушение порядка предоставления гражданам, юридическим лицам лесов для их использования». По итогам рассмотрения глава учреждения оштрафован на общую сумму 25,5 тыс. руб.



Также по результатам проведенной проверки директору внесено представление об устранении нарушений законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено, шесть должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.



По представлению прокуратуры о выявленных нарушениях в деятельности лесничества Департаментом лесного хозяйства Свердловской области директор подведомственного учреждения Иван Гилев привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

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