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Названы самые грязные и проблемные районы Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2017. Железнодорожный и Орджоникидзевский районы Екатеринбурга оказались в числе самых проблемных и грязных территорий города, как следует из опроса, проведенного компанией Domofond.ru.



Всего было опрошено более 5 тыс. горожан. Жителей города просили оценить свои районы по следующим критериям: безопасность, чистота, экология, общественный транспорт, качество работы коммунальных служб, соотношение стоимости и качества жизни.



По итогам опроса Орджоникидзевский и Железнодорожный районы набрали самое низкое количество баллов, заняв 6-е и 7-е места соответственно.



«Первый получил самые низкие оценки по чистоте и работе коммунальных служб. Среди отзывов жителей Орджоникидзевского района встречаются упоминания о «пробках в час пик», «грязи на улицах, во дворах, подъездах», близости заводов и, как следствие, «неблагоприятной экологии». Железнодорожный район стал аутсайдером сразу по шести критериям. Проживающие здесь люди высказывают недовольство по поводу «постоянно разбитых дорог», грязи, «отсутствия детских спортивных школ», «качества воды в водопроводе», большого количества бродячих собак», — говорится в сообщении.



Средняя оценка по городу составила 3,6 балла из 5 возможных, а разрыв между наиболее и наименее привлекательными районами — 0,5 балла. При этом уровень удовлетворенности населения по стране в целом оказался ниже — 3,5 балла. В общем рейтинге 250 крупнейших городов России Екатеринбург занял 71-е место.

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