Новости дня
Сбербанк России и Alibaba отказались от создания совместного предприятия в сфере интернет-торговли
13 декабрь 2017 (13:09)
УрБК, Москва, 13.12.2017. Сбербанк и китайская Alibaba Group не сумели договориться о создании совместного предприятия в сфере интернет-торговли. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Financial Times.
По словам источников издания, стороны решили прекратить длившиеся почти год переговоры. Компании не смогли согласовать принцип работы совместного предприятия.
Представитель Сбербанка заявил Financial Times, что «не комментирует слухи». В Alibaba от комментариев отказались.
О переговорах Сбербанка и Alibaba Group стало известно в январе. Как рассчитывала российская сторона, Alibaba Group могла бы внести в компанию свой действующий бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а возможно, и в других странах. От Сбербанка, который получит контроль в бизнесе, потребовались бы преимущественно финансовые инвестиции.
По словам источников издания, стороны решили прекратить длившиеся почти год переговоры. Компании не смогли согласовать принцип работы совместного предприятия.
Представитель Сбербанка заявил Financial Times, что «не комментирует слухи». В Alibaba от комментариев отказались.
О переговорах Сбербанка и Alibaba Group стало известно в январе. Как рассчитывала российская сторона, Alibaba Group могла бы внести в компанию свой действующий бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а возможно, и в других странах. От Сбербанка, который получит контроль в бизнесе, потребовались бы преимущественно финансовые инвестиции.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Alibaba запускает торговую интернет-площадку Tmall в России
- Сбербанк и Alibaba могут создать СП в сфере интернет-торговли
- Alibaba открывает свою площадку в Китае для российских производителей
- Alibaba планирует выйти на российский финансовый рынок
- Китайский интернет-холдинг Alibaba может провести крупнейшее IPO в США
Loading...