Новости дня

Сбербанк России и Alibaba отказались от создания совместного предприятия в сфере интернет-торговли

УрБК, Москва, 13.12.2017. Сбербанк и китайская Alibaba Group не сумели договориться о создании совместного предприятия в сфере интернет-торговли. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Financial Times.



По словам источников издания, стороны решили прекратить длившиеся почти год переговоры. Компании не смогли согласовать принцип работы совместного предприятия.



Представитель Сбербанка заявил Financial Times, что «не комментирует слухи». В Alibaba от комментариев отказались.



О переговорах Сбербанка и Alibaba Group стало известно в январе. Как рассчитывала российская сторона, Alibaba Group могла бы внести в компанию свой действующий бизнес по трансграничной торговле в России и СНГ, а возможно, и в других странах. От Сбербанка, который получит контроль в бизнесе, потребовались бы преимущественно финансовые инвестиции.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: