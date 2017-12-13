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В Екатеринбурге возбудили восемь уголовных дел по факту фиктивных прописок первоклассников
13 декабрь 2017 (12:31)
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2017. В 2017 году в Екатеринбурге возбудили восемь уголовных дел по факту оформления фиктивных прописок, чтобы устроить первоклассника в престижную школу. Об этом на пресс-конференции сообщила прокурор города Светлана Кузнецова.
«По результатам нашей проверки было возбуждено восемь уголовных дел по статье 327 части 3 УК РФ, которая связана с использованием подложных документов. В Орджоникидзевском районе уже есть один обвинительный приговор. Родители ребенка получили судимость и были оштрафованы на 15 тыс. руб. Остальные уголовные дела пока находятся в производстве. Здесь показательным является случай в Чкаловском районе, где выявили квартиру, в которой было прописано восемь первоклассников. Всех детей зачислили в один лицей», — рассказала Светлана Кузнецова.
По ее словам, в ближайшее время могут быть возбуждены новые уголовные дела. Прокуратура располагает материалами 26 процессуальных проверок.
«По результатам нашей проверки было возбуждено восемь уголовных дел по статье 327 части 3 УК РФ, которая связана с использованием подложных документов. В Орджоникидзевском районе уже есть один обвинительный приговор. Родители ребенка получили судимость и были оштрафованы на 15 тыс. руб. Остальные уголовные дела пока находятся в производстве. Здесь показательным является случай в Чкаловском районе, где выявили квартиру, в которой было прописано восемь первоклассников. Всех детей зачислили в один лицей», — рассказала Светлана Кузнецова.
По ее словам, в ближайшее время могут быть возбуждены новые уголовные дела. Прокуратура располагает материалами 26 процессуальных проверок.
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