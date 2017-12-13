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«Коммерсантъ-Урал» презентует в Екатеринбурге исторический проект «Власть. Деньги»
13 декабрь 2017 (12:13)
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2017. В Екатеринбурге 13 декабря 2017 года издательский дом «Коммерсантъ-Урал» презентует книгу-фотоальбом «Власть. Деньги». Мероприятие состоится в 18.30 в «Ельцин Центре».
В издании представлены архивные фотографии, документы и газетные публикации, связанные с развитием уральской столицы с момента основания до середины 1990-х годов.
«Мы признательны нашим партнерам из музеев и архивов Екатеринбурга и Свердловской области, которые помогали со сбором информации и уникальных документов. В книге представлено порядка 800 иллюстраций. Работа над ней заняла около полугода. И те, кто уже знаком с проектами «Коммерсанта», и те, кому только предстоит познакомиться, получат удовольствие от прикосновения к истории родного города», — уверен главный редактор ИД «Коммерсантъ-Урал» Николай Яблонский.
В издании представлены архивные фотографии, документы и газетные публикации, связанные с развитием уральской столицы с момента основания до середины 1990-х годов.
«Мы признательны нашим партнерам из музеев и архивов Екатеринбурга и Свердловской области, которые помогали со сбором информации и уникальных документов. В книге представлено порядка 800 иллюстраций. Работа над ней заняла около полугода. И те, кто уже знаком с проектами «Коммерсанта», и те, кому только предстоит познакомиться, получат удовольствие от прикосновения к истории родного города», — уверен главный редактор ИД «Коммерсантъ-Урал» Николай Яблонский.
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