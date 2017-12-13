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По инициативе ФНС из-за долгов арестовано 500 банковских счетов свердловчан

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2017. В рамках работы Управления ФНС по Свердловской области по взысканию долгов арестовано 500 банковских счетов, сообщает пресс-служба ведомства.



Также из-за задолженности вынесено более 1 тыс. ограничений на выезд за границу. Более 4 тыс. жителей региона расплачиваются по долгам из зарплаты.



«Налоговые инспекции с начала текущего года направили в суды значительное количество заявлений на взыскание задолженности с физических лиц. После получения решений суда взысканием долгов занимаются сотрудники Федеральной службы судебных приставов и налоговой службы», — говорится в сообщении.



В рамках работы по взысканию долгов проводятся точечные рейды. В частности, у жителя Первоуральска, имеющего задолженность по налогам более 640 тыс. руб., арестован автомобиль. У жительницы Кировского района Екатеринбурга в ходе рейда в элитный пентхаус изъято дорогостоящее личное имущество должника. До полного погашения задолженности ей ограничен выезд за рубеж. В Каменске-Уральском у организации, имевшей долги на сумму около 50 млн руб., арестовано здание стоимостью 48 млн руб. Если долги данной организацией не будут погашены, имущество должника будет реализовано судебными приставами.

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