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РМК получила награду за природоохранные мероприятия в 2017 году

УрБК, Челябинск, 13.12.2017. ЗАО «Карабашмедь» (г. Карабаш, Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») получило награду Министерства природных ресурсов и экологии России за успешную реализацию мероприятий, предусмотренных соглашением, которое было подписано в рамках проведения в России в 2017 году Года экологии.



Как сообщает пресс-служба РМК, церемония награждения состоялась 12 декабря 2017 года в Москве на международном форуме «ЭКОТЕХ’17» в ходе V Всероссийского съезда по охране окружающей среды и заседания Федерального экологического совета.



Сертификат за активную экологическую политику в Год экологии от министерства природных ресурсов и экологии России на мероприятии вручили вице-президенту РМК по экологической и промышленной безопасности Наталии Гончар. Кроме того, в рамках мероприятия федеральное ведомство отметило Челябинскую область как регион, проводивший наиболее активную экологическую политику в Год экологии.



«Мы благодарны министерству природных ресурсов и экологии России за положительную оценку проведенной работы. При реализации природоохранных мероприятий на производстве нам важна поддержка и участие профильных ведомств, региональной и муниципальной властей. Именно такую поддержку мы получили в рамках соглашения, которое было подписано накануне старта Года экологии в России. У нас впереди новые проекты по повышению экологической безопасности предприятий РМК. Уверены, они увенчаются успехом благодаря налаженному эффективному сотрудничеству с нашими партнерами», — сообщила Наталия Гончар.



Соглашение о реализации в 2017 году природоохранных мероприятий на предприятии «Карабашмедь» было подписано в ноябре 2016 года между заводом, министерством природных ресурсов и экологии России, Росприророднадзором и правительством Челябинской области. Согласно документу, предприятие «Карабашмедь» в течение 2017 и 2018 годов реализует ряд проектов общей стоимостью более 2,3 млрд руб., направленных на снижение нагрузки производства на окружающую среду. В рамках соглашения на заводе уже установлена новая механизированная линия розлива черновой меди, начат монтаж трех новых конвертеров с газоплотными напыльниками, а также идет модернизация системы газоочистки. Кроме того, РМК взяла на себя обязательства по разработке проекта рекультивации нарушенных земель бесхозного хвостохранилища бывшей обогатительной фабрики Карабашского медеплаваильного завода, которая действовала в советские годы. Из-за выбросов и промышленных стоков во время работы фабрики концентрация вредных веществ в почве и водоемах Карабаша значительно превысила допустимые нормы. Естественный рельеф территории был полностью изменен — обширный участок превратился в безжизненную техногенную пустошь.



По проекту РМК предполагается провести технологическую и биологическую рекультивацию нарушенных земель. В результате на территории бывшего хвостохранилища должен будет появиться сквер с малыми архитектурными формами и элементами благоустройства.

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