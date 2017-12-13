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Власти Екатеринбурга корректируют систему распределения первоклассников по школам

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2017. Департамент образования администрации Екатеринбурга объединит ряд закрепленных за образовательными организациями территорий для ускорения распределения первоклассников по школам в 2018 году. Об этом сообщается на официальном портале уральской столицы.



Начальник департамента Екатерина Сибирцева провела рабочую встречу с депутатами Екатеринбургской городской думы, на которой они обсудили новшества по зачислению детей в первые классы на 2018/2019 учебный год.



По ее словам, в следующем учебном году сроки подачи заявлений на зачисления в первые классы остаются прежними: с 1 февраля — прием заявлений на зачисление в первые классы детей по постоянной или временной регистрации по месту жительства; с 1 июля начинается прием детей, не проживающих на закрепленной территории. Но для удобства распределения потоков детей, имеющих постоянную прописку, городские власти приняли решение объединить некоторые территории общеобразовательных организаций, чтобы до лета 2018 года основная масса ребят уже была распределена по школам.



«Нынешние сроки приема дают возможность подавать заявления с 1 февраля. Но если родитель или законный представитель ребенка получил отказ от школы, так как общеобразовательная организация уже приняла необходимое количество заявлений, то ему необходимо ждать второй волны подачи документов на свободные места, которая стартует только с 1 июля. Мы же предлагаем ему не ждать второй волны, а выбрать другую общеобразовательную организацию, которая находится территориально рядом и входит в объединенный участок. Эта мера нам даст возможность организованно распределить будущих первоклассников, а родителям — в спокойном режиме устроить ребенка в школу и не ждать пять месяцев», — отметила Е. Сибирцева.



Председатель комиссии гордумы по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике Елена Дерягина поддержала инициативу департамента образования, согласившись с тем, что такие меры действительно улучшат ситуацию с подачей заявлений в первые классы, а также помогут планомерно распределить детей в общеобразовательные организации.



Ознакомившись с проектом объединения территорий школ, депутаты также выразили поддержку нововведению.



Стоит отметить, что в следующем учебном году прием в первые классы будут вести 157 общеобразовательных организаций. Планируется, что с 1 февраля в Екатеринбурге будет открыто 20 тыс. 700 свободных мест для первоклассников.

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