Новости дня

За год средняя стоимость мобильных телефонов на Avito в Екатеринбурге выросла почти на 25%

УрБК, Екатеринбург, 13.12.2017. В течение 2017 года средняя стоимость мобильных телефонов, выставленных на продажу на портале Avito в Екатеринбурге, увеличивалась: если в ноябре 2016 года купить телефон можно было за 10,6 тыс. руб., в октябре 2017-го — за 11,7 тыс. руб., то в ноябре этого года — за 13,2 тыс. руб.



«Мобильные телефоны стали самыми популярными товарами в категории «Бытовая электроника» на Avito в Екатеринбурге. В ноябре 2017 года их доля составила 44% от общего числа запросов контактов в разделе», — рассказали в пресс-службе Avito.



Лидером среди брендов в уральской столице остается iPhone. В ноябре этого года спрос на смартфоны Apple составил 52,2% от общего количества запросов контактов в подкатегории. Месяцем ранее доля спроса на смартфоны бренда достигла 52,4%, в прошлом году — 50,7%.



Среди моделей iPhone в ноябре этого года наибольший объем продаж — 35,9% — пришелся на iPhone 6. Популярность iPhone 5 снизилась после появления новинок iPhone 8 и iPhone X, вышедших на рынок 29 сентября и 3 ноября соответственно. С сентября по ноябрь объем продаж «пятерки» уменьшился на 8,1 процентных пункта. Количество проданных iPhone 7, напротив, выросло — на 2,6 п.п. Продажи iPhone 8 с сентября по ноябрь увеличились с 0,2% до 3,6%, объем продаж iPhone X в ноябре составил 1,3%.



Доли Samsung и Хiaomi, занявших в ноябре 2017 года вторую и третью позиции в числе самых популярных брендов, существенно меньше — 20,6% и 5,8% соответственно. Замыкают пятерку популярных брендов Sony (3,4%) и Nokia (3%). Samsung и Xiaomi укрепили позиции по сравнению с прошлым годом: спрос на смартфоны брендов с ноября 2016 по ноябрь 2017 года вырос на 2,3 и 3 п.п. соответственно. Спрос на продукцию Sony и Nokia, напротив, уменьшился — на 2,1 и 1,7 п.п.



Самыми дорогими телефонами в Екатеринбурге также стали iPhone. В ноябре их средняя стоимость на региональном рынке составила 22,9 тыс. руб. — на 36% больше, чем в 2016 году, и на 20,3% больше, чем месяцем ранее. Купить iPhone 5 можно было за 7,7 тыс. руб., iPhone 6 — за 16,9 тыс. руб., iPhone 7 — за 35,4 тыс. руб., iPhone 8 — за 49,1 тыс. руб., iPhone X — за 88 тыс. руб.



Приобрести Xiaomi можно в среднем за 9,9 тыс. руб., Samsung — за 9,8 тыс. руб., Meizu — за 8,5 тыс. руб. Среди бюджетных вариантов лидируют Nokia и LG, стоимость которых составляет 4 и 4,7 тыс. руб. соответственно.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: