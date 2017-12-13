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Минтранс предложил увеличить штраф для авиакомпаний за просрочку доставки пассажиров и груза

УрБК, Москва, 13.12.2017. Минтранс России предлагает принять законопроект «О внесении изменений в статью 120 Воздушного кодекса Российской Федерации в части ответственности перевозчика за просрочку доставки пассажира, багажа или груза». Это позволит повысить ответственность перевозчиков за задержку вылета воздушного судна, сообщает «Коммерсантъ».



«Предложенные изменения позволят увеличить штраф, который перевозчик уплачивает за час просрочки доставки пассажира и багажа или багажа, или груза в пункт назначения», — говорится в документе.



С учетом повышения общего уровня цен в экономике возникает необходимость внесения изменений в вышеуказанную норму Воздушного кодекса, которая не изменялась с 2000 года.



Напомним, в первых числах декабря вокруг рейсов, которые «Аэрофлот» задержал в Шереметьево, развернулся скандал: пассажиров по много часов держали в самолетах, не позволяя вернуться для ожидания в терминал и даже просто отказаться от перевозки. Проблема неуникальна, она возникает регулярно — не только при задержках вылета, но и, например, при временных посадках на запасные аэродромы.

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