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На ЕВРАЗ НТМК запустили модернизированную установку сухого тушения кокса

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2017. На ЕВРАЗ НТМК состоялся торжественный запуск модернизированной установки сухого тушения кокса (УСТК). Объем инвестиций в проект составил 175 млн руб. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



Мероприятие состоялось в рамках церемонии открытия II международной выставки-форума «ЭКОТЕХ-2017».



Установку запустили министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской и вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Максим Андриасов.



«Хотел бы поблагодарить за такой подарок к нашей выставке, «Экотех», и пожелать не останавливаться на достигнутом: впереди у вас много задач, и я уверен, мы вместе еще многое сделаем», — отметил Сергей Донской.



«Проект модернизации установки сухого тушения кокса очень важен для Нижнего Тагила, он сделает воздух в городе чище, ведь мы на 20% снижаем выбросы комбината. Нам особенно приятно, что такое решение применяется в России впервые», — рассказал Максим Андриасов.



«Специалисты комбината нашли решение: теперь газ, который ранее при сжигании давал выбросы в атмосферу, после предварительного очищения поступает в газопровод и используется для технологических нужд предприятия», — добавил управляющий директор ЕВРАЗ НТМК Алексей Кушнарев.



Проекты ЕВРАЗ НТМК в области экологии высоко оценены региональными властями.



«Сегодня очень важное событие для Нижнего Тагила, для Свердловской области и в целом для РФ. Запуск модернизированной установки сухого тушения кокса на ЕВРАЗ НТМК — это значимый шаг металлургов во внедрении экологичных технологий в промышленности. Только за последние годы компания направила на улучшение экологии на Урале более 8 млрд руб.», — отметил первый вице-губернатор Свердловской области Алексей Орлов.



Проект модернизации УСТК на ЕВРАЗ НТМК был включен в четырехстороннее соглашение о взаимодействии между НТМК, Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзором РФ и правительством Свердловской области и вошел в перечень мероприятий Года экологии в России.



«Техническое перевооружение установки сухого тушения кокса предусматривает 100%-ный сбор избыточных газов с холодных свечей, их очистку и передачу в виде топлива в другие подразделения комбината. Это позволит оптимально использовать вторичные ресурсы, образующиеся при сухом тушении, а также сократить одну пятую всех выбросов комбината, что существенно улучшит экологическую ситуацию в Нижнем Тагиле», — говорится в сообщении.



Кроме того, на участке выгрузки кокса из камер тушения проведена реконструкция аспирационной системы: установлен рукавной фильтр, обеспечивающий снижение выброса коксовой пыли. Для контроля состава циркулирующего охлаждающего газа УСТК введена современная автоматизированная газоаналитическая система, управляющая технологическими параметрами в режиме онлайн. ЕВРАЗ НТМК запатентовал новую технологию производства кокса с использованием модернизированной установки сухого тушения.

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