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В акватории озера Байкал произошло землетрясение

В акватории озера Байкал рядом с островом Ольхон произошло землетрясение магнитудой 3,8. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.



Сообщается, что жители поселков Харанцы и Хужир на Ольхоне ощутили подземный толчок интенсивностью 4-5 баллов.



Землетрясение в 3 балла ощутили жители поселков Онгурены и Тырган на западном побережье Байкала, а также жители поселков Турка, Горячинск, Гремячинск, которые расположены на противоположной стороне Байкала в Бурятии.



6 декабря сообщалось, что в акватории озера Байкал на территории Ольхонского района Иркутской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7.

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