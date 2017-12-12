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В акватории озера Байкал произошло землетрясение

12 декабрь 2017 (17:49)

В акватории озера Байкал рядом с островом Ольхон произошло землетрясение магнитудой 3,8. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.

Сообщается, что жители поселков Харанцы и Хужир на Ольхоне ощутили подземный толчок интенсивностью 4-5 баллов.

Землетрясение в 3 балла ощутили жители поселков Онгурены и Тырган на западном побережье Байкала, а также жители поселков Турка, Горячинск, Гремячинск, которые расположены на противоположной стороне Байкала в Бурятии.

6 декабря сообщалось, что в акватории озера Байкал на территории Ольхонского района Иркутской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7.

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