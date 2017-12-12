Дайджест
В акватории озера Байкал произошло землетрясение
12 декабрь 2017 (17:49)
В акватории озера Байкал рядом с островом Ольхон произошло землетрясение магнитудой 3,8. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.
Сообщается, что жители поселков Харанцы и Хужир на Ольхоне ощутили подземный толчок интенсивностью 4-5 баллов.
Землетрясение в 3 балла ощутили жители поселков Онгурены и Тырган на западном побережье Байкала, а также жители поселков Турка, Горячинск, Гремячинск, которые расположены на противоположной стороне Байкала в Бурятии.
6 декабря сообщалось, что в акватории озера Байкал на территории Ольхонского района Иркутской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7.
Сообщается, что жители поселков Харанцы и Хужир на Ольхоне ощутили подземный толчок интенсивностью 4-5 баллов.
Землетрясение в 3 балла ощутили жители поселков Онгурены и Тырган на западном побережье Байкала, а также жители поселков Турка, Горячинск, Гремячинск, которые расположены на противоположной стороне Байкала в Бурятии.
6 декабря сообщалось, что в акватории озера Байкал на территории Ольхонского района Иркутской области было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Туве произошло мощное землетрясение
- Вблизи Курильских островов произошло сильное землетрясение
- На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,7
- На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,5 балла
- В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 6,7 балла
Loading...