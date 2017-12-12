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В Кремле следят за заявлениями Саакашвили

12 декабрь 2017 (17:49)

В Кремле следят за заявлениями экс-главы Одесской области Украины Михаила Саакашвили, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова в Кремле «с большим волнением» наблюдают за эволюцией заявлений Саакашвили.

«С большим волнением наблюдаем за эволюцией его заявлений. И конечно, исходя исключительно из гуманитарных соображений, мы испытываем большую обеспокоенность на фоне того, что мы слышим в его исполнении», — заявил Песков.

Вопрос о возможности эвакуации экс-президента Грузии с Украины Песков оставил без ответа.

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