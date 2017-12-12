Дайджест
В Кремле следят за заявлениями Саакашвили
12 декабрь 2017 (17:49)
В Кремле следят за заявлениями экс-главы Одесской области Украины Михаила Саакашвили, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».
По словам Пескова в Кремле «с большим волнением» наблюдают за эволюцией заявлений Саакашвили.
«С большим волнением наблюдаем за эволюцией его заявлений. И конечно, исходя исключительно из гуманитарных соображений, мы испытываем большую обеспокоенность на фоне того, что мы слышим в его исполнении», — заявил Песков.
Вопрос о возможности эвакуации экс-президента Грузии с Украины Песков оставил без ответа.
По словам Пескова в Кремле «с большим волнением» наблюдают за эволюцией заявлений Саакашвили.
«С большим волнением наблюдаем за эволюцией его заявлений. И конечно, исходя исключительно из гуманитарных соображений, мы испытываем большую обеспокоенность на фоне того, что мы слышим в его исполнении», — заявил Песков.
Вопрос о возможности эвакуации экс-президента Грузии с Украины Песков оставил без ответа.
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