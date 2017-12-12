Дайджест

ОКР разрешил российским спортсменам выступать на ОИ-2018

Олимпийский комитет России (ОКР) поддержал заявление российских спортсменов по поводу участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане под нейтральным флагом. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».



Олимпийское собрание также постановило оказать ОКР поддержку спортсменам, не получившим приглашения Международного олимпийского комитета (МОК) на участие в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане или отказавшимся от них.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: