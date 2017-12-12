Дайджест
ОКР разрешил российским спортсменам выступать на ОИ-2018
12 декабрь 2017 (17:47)
Олимпийский комитет России (ОКР) поддержал заявление российских спортсменов по поводу участия в Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане под нейтральным флагом. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Олимпийское собрание также постановило оказать ОКР поддержку спортсменам, не получившим приглашения Международного олимпийского комитета (МОК) на участие в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане или отказавшимся от них.
Олимпийское собрание также постановило оказать ОКР поддержку спортсменам, не получившим приглашения Международного олимпийского комитета (МОК) на участие в Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане или отказавшимся от них.
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