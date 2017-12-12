Доходные дома разорят застройщиков

В Екатеринбурге 12 декабря 2017 года открылся Рождественский саммит Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД). В ходе пресс-конференции застройщики обозначили основные вызовы на рынке жилой недвижимости. Особую обеспокоенность девелоперов вызывают планы государства кардинально изменить ситуацию на рынке арендного жилья в 2018-2020 годы. Если эти меры окажутся успешными, то многие граждане в будущем откажутся от оформления ипотечных сделок в пользу съемных квартир. Известно, что эти два сегмента конкурируют между собой. В долгосрочной перспективе перераспределение спроса приведет к глубокому снижению продаж жилья.Напомним, что российские власти в ближайшие годы планируют выделить значительные средства на формирование государственного арендного портфеля. В сентябре 2017 года стало известно, что Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) направит 25 млрд руб. на приобретение квартир в российских городах-миллионниках. В будущем объем выделенных средств на эти цели предполагается регулярно увеличивать.Вместе с этим государство разрабатывает меры по легализации частного арендного рынка. Не секрет, что в настоящее время около 90% все сделок проходят в «серой зоне». Для изменения ситуации Минстрой РФ разработал документ, предлагающий ввести для граждан, живущих на съемных квартирах, социальный налоговый вычет. Он будет аналогичен тем, что уже действуют в России на оплату обучения, лечения и покупку жилья. Предоставив договор найма и подтверждение уплаченных арендодателю средств, квартиранты смогут вернуть себе часть денег, отданных за съем квартиры. Предполагается, что это станет мощным стимулом для выхода рынка из «тени».Основная цель нововведений — изменить модель потребительского поведения. Сейчас подавляющее число граждан относится к арендному жилью пренебрежительно из-за непрозрачности рынка и общественных стереотипов. Появление государственного арендного жилья и легализация частного сегмента в России повысят конкурентоспособность таких квартир по сравнению с покупкой недвижимости в ипотеку.Представитель Гильдии строителей и девелоперов в Екатеринбурге и Свердловской области Андрей Бриль считает, что в регионе созрели предпосылки для стремительного увеличения объемов съемного жилья.«Иметь свою собственную квартиру — это не такая уж большая радость. Люди начинают считать деньги и понимают, что в некоторых случаях проще арендовать жилье. К примеру, многие граждане осознают, что будут жить в конкретной квартире не более 4-7 лет. Молодым семьям, как правило, через определенное время нужно увеличивать размер жилой площади. Люди старшего возраста, напротив, часто переезжают в маленькие квартиры. В этих условиях все время покупать и продавать жилье не всегда выгодно. Поэтому граждане постепенно начинают более осмысленно подходить к выбору между ипотекой и арендой. Потенциальный спрос на съемные квартиры очень велик. Важно, чтобы этот рынок стал «белым и прозрачным». Люди должны понимать, что они в любой момент смогут получить арендное жилье», — полагает Андрей Бриль.Директор по развитию НП «Атомстройкомплекс» Виктор Ананьев также прогнозирует настоящий бум арендного жилья в России.«В 2018-2019 году в нашей стране появится настоящий рынок арендного жилья. Для этого есть все предпосылки. Одним из самых крупных игроков на этом рынке будет государство», — рассказал Виктор Ананьев.Подобного мнения придерживается директор компании PRINZIP Геннадий Черных.«В советское время собственное жилье было признаком определенной стабильности. Сейчас большая часть цивилизованного мира спокойно живет в арендном жилье. Это более удобное и рациональное решение. Оно дает гораздо больше возможностей. Человек не привязан к месту. Он имеет возможность в любой момент изменить свои жилищные условия без особых затрат и проблем», — заявил Геннадий Черных.Между тем возможный бум арендного жилья может ухудшить финансовое положение застройщиков. На первом этапе они получат определенную выгоду за счет того, что российские власти будут закупать квартиры для формирования государственного фонда съемных квартир. Однако затем возможны серьезные негативные последствия из-за снижения числа сделок купли-продажи. Не исключено, что в новых условиях девелоперы сами решат выйти на арендный рынок. Однако маржинальность этого бизнеса заметно ниже, чем в сегменте строящегося жилья. Поэтому застройщикам не удастся полностью компенсировать финансовые потери из-за роста популярности съемного жилья.