Дайджест

В Москве в 2017 году снизился уровень преступности

12 декабрь 2017 (17:45)

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что уровень преступности в целом в столице снизился более чем на 20% в уходящем 2017 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Преступность в целом по городу снизилась более чем на 20%, более чем на треть снизилось количество особо тяжких преступлений, грабежей, краж. И очень важно, что более чем на 30% снизилась преступность в общественных местах — на улицах, во дворах, площадях, транспортно-пересадочных узлах», — сказал Собянин.

Он назвал 2017 год самым удачным в этом отношении для Москвы.

Глава города отметил, что благодаря установленным по городу комплексам видеонаблюдения раскрываются десятки тысяч преступлений.

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