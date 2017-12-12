Новости дня
Регионам дадут право вводить экспериментальные дорожные знаки без согласия ГИБДД
12 декабрь 2017 (14:38)
УрБК, Москва, 12.12.2017. Регионы получат право внедрять новые виды дорожных знаков без согласия со стороны ГИБДД. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Речь идет о дорожных знаках, включенных в предварительный национальный стандарт, опубликованный на сайте Росстандарта. К настоящему времени туда вошли несколько десятков новых видов образцов. Среди них оказались такие знаки как «Запрет въезда на перекресток в случае затора», «Диагональный пешеходный переход», «Выделенная трамвайная полоса», «Перестроение на параллельную проезжую часть», «Глухие пешеходы».
Ранее, как отмечает издание, ГИБДД сопротивлялась внедрению новых видов знаков, ссылаясь на их отсутствие в ГОСТах. После внесения указателей в перечень Росстандарта муниципалитеты, которые отвечают за организацию дорожного движения, получат право беспрепятственно устанавливать экспериментальные указатели.
Речь идет о дорожных знаках, включенных в предварительный национальный стандарт, опубликованный на сайте Росстандарта. К настоящему времени туда вошли несколько десятков новых видов образцов. Среди них оказались такие знаки как «Запрет въезда на перекресток в случае затора», «Диагональный пешеходный переход», «Выделенная трамвайная полоса», «Перестроение на параллельную проезжую часть», «Глухие пешеходы».
Ранее, как отмечает издание, ГИБДД сопротивлялась внедрению новых видов знаков, ссылаясь на их отсутствие в ГОСТах. После внесения указателей в перечень Росстандарта муниципалитеты, которые отвечают за организацию дорожного движения, получат право беспрепятственно устанавливать экспериментальные указатели.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- ГИБДД и власти Екатеринбурга обсуждают запрет на транзитный проезд грузового транспорта в городе
- На улицах Екатеринбурга с начала года установили 119 дорожных знаков
- В Екатеринбурге за месяц установлено более 140 новых дорожных знаков
- В Екатеринбурге заменили 145 дорожных знаков «Дети»
- В Ульяновске жители воровали дорожные знаки для облицовки балконов
Loading...