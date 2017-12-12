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Регионам дадут право вводить экспериментальные дорожные знаки без согласия ГИБДД

12 декабрь 2017 (14:38)

УрБК, Москва, 12.12.2017. Регионы получат право внедрять новые виды дорожных знаков без согласия со стороны ГИБДД. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Речь идет о дорожных знаках, включенных в предварительный национальный стандарт, опубликованный на сайте Росстандарта. К настоящему времени туда вошли несколько десятков новых видов образцов. Среди них оказались такие знаки как «Запрет въезда на перекресток в случае затора», «Диагональный пешеходный переход», «Выделенная трамвайная полоса», «Перестроение на параллельную проезжую часть», «Глухие пешеходы».

Ранее, как отмечает издание, ГИБДД сопротивлялась внедрению новых видов знаков, ссылаясь на их отсутствие в ГОСТах. После внесения указателей в перечень Росстандарта муниципалитеты, которые отвечают за организацию дорожного движения, получат право беспрепятственно устанавливать экспериментальные указатели.

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