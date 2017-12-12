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Регионам дадут право вводить экспериментальные дорожные знаки без согласия ГИБДД

УрБК, Москва, 12.12.2017. Регионы получат право внедрять новые виды дорожных знаков без согласия со стороны ГИБДД. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».



Речь идет о дорожных знаках, включенных в предварительный национальный стандарт, опубликованный на сайте Росстандарта. К настоящему времени туда вошли несколько десятков новых видов образцов. Среди них оказались такие знаки как «Запрет въезда на перекресток в случае затора», «Диагональный пешеходный переход», «Выделенная трамвайная полоса», «Перестроение на параллельную проезжую часть», «Глухие пешеходы».



Ранее, как отмечает издание, ГИБДД сопротивлялась внедрению новых видов знаков, ссылаясь на их отсутствие в ГОСТах. После внесения указателей в перечень Росстандарта муниципалитеты, которые отвечают за организацию дорожного движения, получат право беспрепятственно устанавливать экспериментальные указатели.

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