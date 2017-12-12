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«Облкоммунэнерго» оштрафовали на 100 тыс. рублей за нарушение стандартов раскрытия информации
12 декабрь 2017 (17:32)
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2017. Арбитражный суд Уральского округа оставил без изменения решение Свердловского УФАС в отношении АО «Облкоммунэнерго» о назначении административного штрафа в размере 100 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Поводом к возбуждению административного дела послужило нарушение АО «Облкоммунэнерго» установленных стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением правительства РФ от 21.01.2014 № 24, порядка, способов и сроков опубликования сведений», — говорится в сообщении.
Антимонопольный орган вынес постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 200 тыс. руб.
Не согласившись с постановлением УФАС, «Облкоммунэнерго» обратилось в арбитражный суд Свердловской области, который оставил в силе решение ведомства, вместе с тем, снизил штраф до 100 тыс. руб.
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений. Арбитражный суд Уральского округа также поддержал решение Свердловского УФАС России.
«Поводом к возбуждению административного дела послужило нарушение АО «Облкоммунэнерго» установленных стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденными постановлением правительства РФ от 21.01.2014 № 24, порядка, способов и сроков опубликования сведений», — говорится в сообщении.
Антимонопольный орган вынес постановление о назначении административного наказания в виде административного штрафа в размере 200 тыс. руб.
Не согласившись с постановлением УФАС, «Облкоммунэнерго» обратилось в арбитражный суд Свердловской области, который оставил в силе решение ведомства, вместе с тем, снизил штраф до 100 тыс. руб.
Семнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений. Арбитражный суд Уральского округа также поддержал решение Свердловского УФАС России.
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