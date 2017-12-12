Новости дня

Суд заочно арестовал владельца «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева

УрБК, Москва, 12.12.2017. Басманный суд Москвы заочно арестовал собственника авиакомпании «ВИМ-Авиа» Рашида Мурсекаева по обвинению в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.



«Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить и избрать в отношении Мурсекаева меру пресечения в виде заключения под стражу», — огласила решение судья Евгения Николаева. Меру пресечения суд постановил считать заочной и исчислять с момента экстрадиции или задержания Мурсекаева на территории РФ.



В ближайшее время суд рассмотрит аналогичное ходатайство следствия в отношении бывшего первого заместителя генерального директора, финансового директора компании Алевтины Калашниковой.



Напомним, что сегодня Следственный комитет России сообщил о возбуждении в отношении владельца и менеджмента авиакомпании уголовного дела по части 2 статьи 201 УК РФ «Злоупотребление полномочиями».



«По данным следствия, в 2015-2017 годах фигуранты уголовного дела, злоупотребив полномочиями, приобрели у подконтрольных Мурсекаеву компаний авиационное топливо по завышенной стоимости. Также следователи установили, что фактически компания «ВИМ-Авиа» под руководством Мурсекаева представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды. Ее руководители тщательно скрывали убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли. Это позволяло получать кредиты в банках, а также избегать ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации. В таких условиях, зная о бедственном положении компании, Мурсекаев и его супруга с мая 2015 по сентябрь 2017 года получили более 162 млн руб. в виде заработной платы и дивидендов. При этом убытки компании к сентябрю текущего года составили более 2,5 млрд руб.», — говорится в сообщении.



В результате действий фигурантов уголовного дела компаниям-контрагентам «ВИМ-Авиа» был причинен имущественный ущерб на сумму более 782 млн руб. На данный момент четыре компании признаны потерпевшими по уголовному делу.



Ранее по факту хищения денежных средств пассажиров работниками авиакомпании было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Сейчас уголовные дела соединены в одно производство.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: