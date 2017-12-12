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ГИБДД ограничила в Среднеуральске четыре автобусных маршрута из-за плохой уборки дорог

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2017. Управление ГИБДД по Свердловской области выдало перевозчикам предписание об ограничении движения четырех автобусных маршрутов в Среднеуральске. Об этом сообщает отделение пропаганды ведомства.



Причиной для ограничения движения общественного транспорта стало неудовлетворительное состояние дорог.



«На улицах и дорогах города наблюдаются недостатки зимнего содержания, такие как формирование снежного наката на проезжей части и снежных валов на остановочных пунктах общественного транспорта, наличие колейности и несвоевременная обработка проезжей части противогололедными материалами», — говорится в сообщении.



Под ограничения попали маршруты № 110, 111, 223 и 337, следующие по Среднеуральску (улицы Совесткая, Калинина, Ленина, Уральская, Октябрьская, Исетская).



Ранее ГИБДД зафиксировало двукратный рост ДТП в Свердловской области с 9 по 10 декабря 2017 года. За два дня Госавтоинспекция насчитала более 400 аварий. Из них 25 ДТП с погибшими и пострадавшими. Во всех случаях, где пострадали люди, виновными в том числе оказались службы, отвечавшие за уборку дороги.

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