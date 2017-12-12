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На торги выставлена складская база ООО «Газпромнефть-Центр» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2017. На аукцион выставили производственно-складскую базу ООО «Газпромнефть-Центр», расположенную возле железнодорожной станции «Лесотехническая» в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте Российского аукционного дома.



В документальном приложении к лоту весь комплекс разделен на 26 объектов. Первый из них — земельный участок. Однако он изъят в пользу администрации Екатеринбурга. Остальные 25 объектов являются постройками.



Начальная цена комплекса составляет 229,5 млн руб. Шаг аукциона — 200 тыс. руб.



Кроме производственно-складской базы в Екатеринбурге выставлены еще четыре объекта — ООО «Газпромнефть-Центр» в Ярославле, Омске, а также в Московской и Калужской областях.

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