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«Открытие Холдинг» заявил о нарушениях при докапитализации «ФК Открытие»

УрБК, Москва, 12.12.2017. «Открытие Холдинг» заявил о нарушениях при докапитализации «ФК Открытие». Об этом говорится в сообщении компании на официальном сайте.



«На 8 декабря 2017 года было назначено внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) ПАО Банк «ФК Открытие» в форме заочного голосования. Однако 7 декабря 2017 года в 19.01 на сайте центра раскрытия корпоративной информации появилось сообщение об отмене проведения внеочередного общего собрания акционеров. Аналогичное сообщение появилось на сайте банка в разделе «Сообщения о существенных фактах», но не появилось в разделе «Информация для акционеров». При этом АО «Открытие Холдинг», являющееся крупнейшим акционером ПАО Банк «ФК Открытие», никаких официальных уведомлений об отмене ВОСА не получало. В холдинге об этом решении узнали только 8 декабря 2017 года из письма регистратора, направленного по электронной почте и имевшего неофициальный формат», — говорится в сообщении.



В холдинге отметили, что несмотря на отсутствие официального уведомления, было решено принять участие в заочном голосовании и направить бюллетени. От лица холдинга голосовали АО «Открытие Холдинг» и ООО «Открытие Н», которым принадлежат более 50% голосов в «ФК Открытие». Акционеры проголосовали против увеличения уставного капитала «ФК Открытие».



«Незадолго до ВОСА 8 декабря 2017 года было намечено проведение собрания акционеров АО «Открытие Холдинг», но оно не состоялось из-за отсутствия кворума. Без решения ВОСА холдинг не имел правовых оснований поддержать судьбоносное для банка решение», — говорится в пресс-релизе.



В сообщении отмечается, что адвокаты и юристы холдинга теперь должны ответить на ряд вопросов: Состоялось ли ВОСА, если состоялось, то какие результаты были приняты по его итогам, если не состоялось, то кем и по каким причинам был нарушен порядок уведомления акционеров об отмене собрания, какова официальная процедура отмены ВОСА.



«Полагая, что данный факт будет иметь широкий общественный резонанс, считаем целесообразным пояснить, что «Открытие Холдинг» не собирается идти на конфронтацию с регулятором. Акционеры банка в лице АО «Открытие Холдинг» высоко оценивают профессионализм и деятельность председателя Центрального Банка РФ Эльвиры Набиуллиной. Со своей стороны, надеемся на поддержание рабочего диалога со всеми сотрудниками регулятора. Санация крупнейшего частного банка страны — сложный и социально острый вопрос. Являясь акционерами санируемого банка, намерены и в дальнейшем сотрудничать с Центробанком и содействовать в решении этой важной для общества и государства задачи», — подчеркивают в холдинге.



Напомним, что накануне Банк России стал владельцем более 99,9% обыкновенных акций санируемого ПАО «ФК Открытие».



«Указанные действия осуществлены в рамках реализации плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства ПАО «ФК Открытие», предусматривающих приобретение Банком России дополнительного выпуска обыкновенных акций на сумму 456,2 млрд руб.», — говорится в сообщении.



«ФК Открытие» проходит процедуру финансового оздоровления через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. О санации финансового учреждения регулятор объявил 29 августа. По новому механизму санации Банк России становится основным собственником банков с последующей продажей частному инвестору.

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