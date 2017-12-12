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В Свердловской области выявили сомнительные закупки к ЧМ-2018 на сумму 28 млрд рублей
12 декабрь 2017 (15:48)
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2017. Неправительственная международная организация Transparency International выявила сомнительные закупки в Свердловской области к Чемпионату мира по футболу в 2018 году на общую сумму 28,3 млрд руб. Расследование опубликовано на сайте организации.
В общей сложности были проанализированы все контракты на проведение дорожных работ при подготовке к Чемпионату мира по футболу.
Из 1 тыс. 535 закупок нарушения обнаружились в 435 закупках на общую сумму 97 млрд руб.
Лидером по сомнительным закупкам стала Свердловская область. Общая сумма контрактов на дорожные работы в Екатеринбурге составила 55,3 млрд руб. Из них с нарушениями разыграны контракты на 28,3 млрд руб.
Среди нарушений самым распространенным является установление дополнительных избыточных требований к участникам закупок.
«В Краснодарском крае мы обнаружили 110 закупок с общей суммой НМЦК более 4,8 млрд руб., в которых содержатся признаки такого нарушения. В Татарстане таковы все 86 закупок по ремонту и содержанию дорог в 2017 году. Например, в 2016-м году в Свердловской области признаки этого нарушения имелись в 29 закупках, а в 2017-м — уже ни в одной», — пояснили в Transparency International.
В общей сложности были проанализированы все контракты на проведение дорожных работ при подготовке к Чемпионату мира по футболу.
Из 1 тыс. 535 закупок нарушения обнаружились в 435 закупках на общую сумму 97 млрд руб.
Лидером по сомнительным закупкам стала Свердловская область. Общая сумма контрактов на дорожные работы в Екатеринбурге составила 55,3 млрд руб. Из них с нарушениями разыграны контракты на 28,3 млрд руб.
Среди нарушений самым распространенным является установление дополнительных избыточных требований к участникам закупок.
«В Краснодарском крае мы обнаружили 110 закупок с общей суммой НМЦК более 4,8 млрд руб., в которых содержатся признаки такого нарушения. В Татарстане таковы все 86 закупок по ремонту и содержанию дорог в 2017 году. Например, в 2016-м году в Свердловской области признаки этого нарушения имелись в 29 закупках, а в 2017-м — уже ни в одной», — пояснили в Transparency International.
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