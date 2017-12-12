Кризис

Fitch ожидает сокращения числа средних и мелких игроков на страховом рынке России

Роль государства в российском страховом секторе будет значительно усиливаться, а число средних и мелких игроков сократится. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на слова директора аналитической группы по страховому сектору Fitch Ratings Анастасии Литвиновой.



«Будет значительно усиливаться роль государства в секторе. Число средних и мелких игроков будет сокращаться. Еще наше ожидание — возможны дальнейшие слияния и поглощения и возможно увеличение концентрации рынка», — заявила А. Литвинова в ходе деловой встречи во вторник.



Кроме того, по ее словам, Fitch ожидает, что результат от страховой деятельности по общему страхованию в 2017 году будет хуже, чем в 2016 году. Хотя сектор в целом останется прибыльным, если исключить «Росгосстрах» — убыток «Росгосстраха» пока непредсказуем, добавила она.



А. Литвинова также рассказала об основных рисках для российского страхового сектора, которые видит Fitch.



«Первое — это резервный риск ОСАГО и то, как нужно учитывать прошлые, предстоящие изменения в регулировании ОСАГО как по части премий, так и по части убытков, по процедуре урегулирования убытков. Второй риск — это дальнейшая стагнация корпоративных видов страхования имущества и ответственности. Третий риск — это оптимизм в оценке будущих расторжений по инвестиционному страхованию жизни, по процессу роста по портфелю», — перечислила она.



Кроме того, в Fitch считают риском возможные слияния слабых портфелей в сегменте общего страхования, а также ухудшение ликвидности. Последний риск, по словам Литвиновой, непосредственно связан с первым (резервным риском по ОСАГО).

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