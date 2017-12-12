Новости дня
Fitch ожидает сокращения числа средних и мелких игроков на страховом рынке России
12 декабрь 2017 (14:55)
УрБК, Москва, 12.12.2017. Роль государства в российском страховом секторе будет значительно усиливаться, а число средних и мелких игроков сократится. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на слова директора аналитической группы по страховому сектору Fitch Ratings Анастасии Литвиновой.
«Будет значительно усиливаться роль государства в секторе. Число средних и мелких игроков будет сокращаться. Еще наше ожидание — возможны дальнейшие слияния и поглощения и возможно увеличение концентрации рынка», — заявила А. Литвинова в ходе деловой встречи во вторник.
Кроме того, по ее словам, Fitch ожидает, что результат от страховой деятельности по общему страхованию в 2017 году будет хуже, чем в 2016 году. Хотя сектор в целом останется прибыльным, если исключить «Росгосстрах» — убыток «Росгосстраха» пока непредсказуем, добавила она.
А. Литвинова также рассказала об основных рисках для российского страхового сектора, которые видит Fitch.
«Первое — это резервный риск ОСАГО и то, как нужно учитывать прошлые, предстоящие изменения в регулировании ОСАГО как по части премий, так и по части убытков, по процедуре урегулирования убытков. Второй риск — это дальнейшая стагнация корпоративных видов страхования имущества и ответственности. Третий риск — это оптимизм в оценке будущих расторжений по инвестиционному страхованию жизни, по процессу роста по портфелю», — перечислила она.
Кроме того, в Fitch считают риском возможные слияния слабых портфелей в сегменте общего страхования, а также ухудшение ликвидности. Последний риск, по словам Литвиновой, непосредственно связан с первым (резервным риском по ОСАГО).
«Будет значительно усиливаться роль государства в секторе. Число средних и мелких игроков будет сокращаться. Еще наше ожидание — возможны дальнейшие слияния и поглощения и возможно увеличение концентрации рынка», — заявила А. Литвинова в ходе деловой встречи во вторник.
Кроме того, по ее словам, Fitch ожидает, что результат от страховой деятельности по общему страхованию в 2017 году будет хуже, чем в 2016 году. Хотя сектор в целом останется прибыльным, если исключить «Росгосстрах» — убыток «Росгосстраха» пока непредсказуем, добавила она.
А. Литвинова также рассказала об основных рисках для российского страхового сектора, которые видит Fitch.
«Первое — это резервный риск ОСАГО и то, как нужно учитывать прошлые, предстоящие изменения в регулировании ОСАГО как по части премий, так и по части убытков, по процедуре урегулирования убытков. Второй риск — это дальнейшая стагнация корпоративных видов страхования имущества и ответственности. Третий риск — это оптимизм в оценке будущих расторжений по инвестиционному страхованию жизни, по процессу роста по портфелю», — перечислила она.
Кроме того, в Fitch считают риском возможные слияния слабых портфелей в сегменте общего страхования, а также ухудшение ликвидности. Последний риск, по словам Литвиновой, непосредственно связан с первым (резервным риском по ОСАГО).
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Fitch предупредило о двукратном сокращении числа банков в России за четыре года
- Fitch: Чистая прибыль СК «АльфаСтрахование» отражает ухудшение результатов страховой деятельности компании
- Fitch Ratings: российский страховой рынок растет, но не получает прибыли
- Fitch Ratings: ограничение действия лицензии ОСАО «Россия» усиливает финансовые и репутационные риски компании
- Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings: ОСАО «Россия» столкнется с непростой задачей восстановления своей репутации
Loading...