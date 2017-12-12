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Нефть марки Brent подорожала до уровня июня 2015 года

Стоимость нефти марки Brent превысила 65 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.



Январские фьючерсы на североморскую смесь подорожали до 65,19 долл. США за бочку. На пике за баррель предлагали 65,25 долл.



Такие показатели последний раз фиксировались два года назад — 24 июня 2015 года.



Агенство Reuters увязало рост цены на нефть вслед за новостями о временном отключении трубопровода Forties в Северном море, по которому ежедневно перекачивается около 450 тыс. баррелей нефти в сутки с 85 месторождений.

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