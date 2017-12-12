Дайджест

США намерены отправить человека на Луну и Марс

12 декабрь 2017 (14:34)

Президент США Дональд Трамп подписал директиву о политике в сфере космоса, предусматривающую отправку человека на Луну и Марс. Об этом сообщается на сайте Национального аэрокосмического агентства NASA.

Данным постановлением NASA должно возглавить инновационную и устойчивую программу исследований с коммерческими и международными партнерами, чтобы обеспечить человеческую экспансию через Солнечную систему и вернуть на Землю новые знания и возможности.

Президент заявил, что «это первый шаг в возвращении американских астронавтов на Луну впервые с 1972 года. На этот раз мы не только поставим наш флаг и оставим наши следы — мы создадим основу для возможной миссии на Марс и, возможно, когда-нибудь, ко многим другим мирам».

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