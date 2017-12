Дайджест

Apple купил сервис распознавания песен Shazam

Американская корпорация Apple купила сервис распознавания песен, телешоу и клипов Shazam. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на сообщение компании.



«Мы в восторге от того, что талантливая команда Shazam присоединится к Apple. Apple Music и Shazam — это идеальное сочетание, которое позволит нашим пользователям реализовать свою музыкальную страсть», — заявили изданию в компании.



The Verge отмечает, что сделка оценена «далеко от одного миллиарда долларов» — именно столько компания стоила на пике, однако слабая бизнес-модель и невысокая выручка обесценили компанию.



Газета The Independent со ссылкой на источники отмечает, что сделка оценивается в 400 миллионов долларов. The Verge настаивает, что Shazam будет полезен Apple, особенно в плане интеграции сервиса с Apple Music.

