Дайджест
Apple купил сервис распознавания песен Shazam
12 декабрь 2017 (14:34)
Американская корпорация Apple купила сервис распознавания песен, телешоу и клипов Shazam. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на сообщение компании.
«Мы в восторге от того, что талантливая команда Shazam присоединится к Apple. Apple Music и Shazam — это идеальное сочетание, которое позволит нашим пользователям реализовать свою музыкальную страсть», — заявили изданию в компании.
The Verge отмечает, что сделка оценена «далеко от одного миллиарда долларов» — именно столько компания стоила на пике, однако слабая бизнес-модель и невысокая выручка обесценили компанию.
Газета The Independent со ссылкой на источники отмечает, что сделка оценивается в 400 миллионов долларов. The Verge настаивает, что Shazam будет полезен Apple, особенно в плане интеграции сервиса с Apple Music.
«Мы в восторге от того, что талантливая команда Shazam присоединится к Apple. Apple Music и Shazam — это идеальное сочетание, которое позволит нашим пользователям реализовать свою музыкальную страсть», — заявили изданию в компании.
The Verge отмечает, что сделка оценена «далеко от одного миллиарда долларов» — именно столько компания стоила на пике, однако слабая бизнес-модель и невысокая выручка обесценили компанию.
Газета The Independent со ссылкой на источники отмечает, что сделка оценивается в 400 миллионов долларов. The Verge настаивает, что Shazam будет полезен Apple, особенно в плане интеграции сервиса с Apple Music.
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