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Свердловские соискатели чаще всего размещают резюме в сфере «Продажи»
12 декабрь 2017 (14:33)
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2017. Служба исследований HeadHunter проанализировала структуру резюме в Свердловской области за 2017 год. Об этом сообщает пресс-служба компании.
На сегодняшний день соотношение между соискателями выглядит следующим образом: 52% женщин и 48% мужчин. Большинство кандидатов 2017 года указывали в резюме опыт работы от 3 до 6 лет.
В основном соискатели Свердловской области имеют высшее образование — 63%. Среднее образование у 8% соискателей, 95% со средне-специальным образованием и 10% кандидатов с незаконченным высшим. В своих навыках соискатели обычно указывали, что они являются пользователями ПК, могут работать в команде, владеют организаторскими навыками, а также могут вести переговоры и обладают грамотной речью.
Наиболее часто свои резюме они размещали в сферах «Продажи» (17%), «Начало карьеры, студенты» (16%), «Производство» (7%), «IT, телеком» (6%) и «Административный персонал» (5%).
На сегодняшний день соотношение между соискателями выглядит следующим образом: 52% женщин и 48% мужчин. Большинство кандидатов 2017 года указывали в резюме опыт работы от 3 до 6 лет.
В основном соискатели Свердловской области имеют высшее образование — 63%. Среднее образование у 8% соискателей, 95% со средне-специальным образованием и 10% кандидатов с незаконченным высшим. В своих навыках соискатели обычно указывали, что они являются пользователями ПК, могут работать в команде, владеют организаторскими навыками, а также могут вести переговоры и обладают грамотной речью.
Наиболее часто свои резюме они размещали в сферах «Продажи» (17%), «Начало карьеры, студенты» (16%), «Производство» (7%), «IT, телеком» (6%) и «Административный персонал» (5%).
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