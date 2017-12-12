Дайджест
В Кемеровской области судебные приставы закрыли школу
12 декабрь 2017 (14:33)
В Кемеровской области судебные приставы закрыли несколько кабинетов в местной школе из-за превышения радиоактивных газов радона и торона. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Специалисты Роспотребнадзора во время проверки школы в городе Осинники обнаружили значительное содержание радиоактивных элементов. Результаты обследования были переданы в суд, который согласился с фактом нарушения санитарно-эпидемиологических требований. После этого судебные приставы на 90 суток закрыли три опасных кабинета.
10 ноября сообщалось, что эксперты французского Института радиозащиты и ядерной безопасности пришли к выводу, что радиоактивное облако возникло в России между Волгой и Уральскими горами. Позднее главный онколог Челябинской области Андрей Важенин посоветовал жителям региона, где было зафиксировано экстремально высокое загрязнение окружающей среды радиоактивным изотопом рутения Ru-106, «смотреть футбол и пить пиво».
Специалисты Роспотребнадзора во время проверки школы в городе Осинники обнаружили значительное содержание радиоактивных элементов. Результаты обследования были переданы в суд, который согласился с фактом нарушения санитарно-эпидемиологических требований. После этого судебные приставы на 90 суток закрыли три опасных кабинета.
10 ноября сообщалось, что эксперты французского Института радиозащиты и ядерной безопасности пришли к выводу, что радиоактивное облако возникло в России между Волгой и Уральскими горами. Позднее главный онколог Челябинской области Андрей Важенин посоветовал жителям региона, где было зафиксировано экстремально высокое загрязнение окружающей среды радиоактивным изотопом рутения Ru-106, «смотреть футбол и пить пиво».
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