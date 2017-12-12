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Группа ЧТПЗ и НИТУ «МИСиС» подписали «дорожную карту» о взаимодействии в 2018 году

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2017. Группа ЧТПЗ и Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» подписали «дорожную карту» о взаимодействии в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Подписи под документом поставили генеральный директор Группы ЧТПЗ Борис Коваленков и проректор НИТУ «МИСиС» по учебной работе Вадим Петров.



«С НИТУ «МИСиС» мы взаимодействуем в рамках реализации Лидерской программы на базе магистратуры университета, — отметил генеральный директор Группы ЧТПЗ Борис Коваленков. — Среди сотрудников нашей компании десятки выпускников этого учебного заведения, в том числе на высоких руководящих должностях. Сотрудничество с ведущими вузами России — часть стратегии нашей компании по подготовке высококвалифицированных специалистов для металлургической отрасли. Мы уверены, что подписание «дорожной карты» укрепит и расширит наше взаимодействие с университетом по реализации совместных образовательных проектов».



По словам проректора НИТУ «МИСиС» по учебной работе Вадима Петрова, переход сотрудничества ведущего российского вуза в области металлургии и Группы ЧТПЗ в проектную деятельность означает переход на качественно новый уровень взаимодействия.



«Участие студентов магистратуры в реализации крупнейших проектов компании еще в процессе обучения создает условия для их последующего безбарьерного перехода на постоянную работу в Группу ЧТПЗ после окончания университета. Не нужна адаптация, не нужно дополнительное обучение. Закончив учиться, выпускник просто продолжит реализовывать свои проекты», — отметил Вадим Петров.



С 2017 года Группа ЧТПЗ и НИТУ «МИСиС» реализуют Лидерскую программу на базе магистратуры вуза. Проект предполагает учебу в университете, работу на Челябинском трубопрокатном и Первоуральском новотрубном заводах (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ). Обучение ведется по двум направлениям: «Металлургия» и «Технологические машины и оборудование».



Во время учебы Группа ЧТПЗ выплачивает стипендию в размере 28 тыс. 740 руб. отличникам и 23 тыс. руб. хорошистам. Успешные студенты имеют возможность получать дополнительно государственные стипендии или гранты. При необходимости участникам Лидерской программы предоставляется общежитие в Москве, а также компенсируются командировочные расходы, оплачивается переезд. Выпускники получат двухлетний контракт на трудоустройство в компанию и смогут начать карьеру на предприятиях Белой металлургии в Свердловской и Челябинской областях.

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