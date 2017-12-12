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Екатеринбургские власти не нашли подрядчика для реконструкции станции метро «Геологическая»

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2017. Конкурс по выбору подрядчика для реконструкции станции метро «Геологическая» в Екатеринбурге не состоялся из-за отсутствия заявок. Об этом говорится на сайте госзакупок.



Победителя конкурса должны были выбрать 11 декабря 2017 года. Однако из-за отсутствия заявок его перенесли на конец декабря.



Согласно конкурсной документации, в рамках ремонтных работ должна быть модернизирована пересадочная площадка станции, эскалаторы, устройства связи и электрочасы, системы оплаты, контроля доступа и устройства охранного теленаблюдения. На выполнение работ из городского бюджета выделено 99,5 млн руб. Реконструкция должна стартовать в начале 2018 года и занять девять месяцев.

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