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Председателя СПК «Смолинские ключики» оштрафовали за задержку зарплаты сотрудникам предприятия

УрБК, Екатеринбург, 12.12.2017. После вмешательства прокуратуры председатель СПК «Смолинские ключики» (Каменской район) Николай Зубов полностью погасил задолженность по зарплате своим сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Свердловской области.



Сельскохозяйственное предприятие имело задолженность перед 12 фермерами на общую сумму 1,1 млн руб.



После проверки на предприятии ведомство возбудило в отношении председателя СПК административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы». По результатам рассмотрения дела Зубов оштрафован на 12 тыс. руб.



Кроме того, прокуратура руководителю предприятия внесла представление с требованием устранить нарушения трудового законодательства и выплатить работникам заработную плату, по результатам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечен председатель СПК.

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