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Председателя СПК «Смолинские ключики» оштрафовали за задержку зарплаты сотрудникам предприятия
12 декабрь 2017 (13:08)
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2017. После вмешательства прокуратуры председатель СПК «Смолинские ключики» (Каменской район) Николай Зубов полностью погасил задолженность по зарплате своим сотрудникам. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Свердловской области.
Сельскохозяйственное предприятие имело задолженность перед 12 фермерами на общую сумму 1,1 млн руб.
После проверки на предприятии ведомство возбудило в отношении председателя СПК административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы». По результатам рассмотрения дела Зубов оштрафован на 12 тыс. руб.
Кроме того, прокуратура руководителю предприятия внесла представление с требованием устранить нарушения трудового законодательства и выплатить работникам заработную плату, по результатам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечен председатель СПК.
Сельскохозяйственное предприятие имело задолженность перед 12 фермерами на общую сумму 1,1 млн руб.
После проверки на предприятии ведомство возбудило в отношении председателя СПК административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы». По результатам рассмотрения дела Зубов оштрафован на 12 тыс. руб.
Кроме того, прокуратура руководителю предприятия внесла представление с требованием устранить нарушения трудового законодательства и выплатить работникам заработную плату, по результатам его рассмотрения к дисциплинарной ответственности в виде выговора привлечен председатель СПК.
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