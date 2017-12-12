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Грузовые тарифы РЖД в 2018 году проиндексируют на 3,8%

УрБК, Москва, 12.12.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился в 2018 году проиндексировать тарифы РЖД на грузовые перевозки на 3,9%. Об этом сообщается на сайте кабмина.



«Установить индексацию тарифов на перевозки грузов железнодорожным транспортом и услуги инфраструктуры для грузовых железнодорожных перевозок на 2018 год в размере 3,9% к уровню тарифов 2017 года», — говорится в сообщении.



ФАС, Минтрансу и Минэкономразвития поручено подготовить необходимые документы, а также сохранить на долгосрочный период установленную в 2017 году дополнительную целевую надбавку в размере 2% на выполнение капремонта инфраструктуры железнодорожного транспорта.

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