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Грузовые тарифы РЖД в 2018 году проиндексируют на 3,8%
12 декабрь 2017 (12:27)
УрБК, Москва, 12.12.2017. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев распорядился в 2018 году проиндексировать тарифы РЖД на грузовые перевозки на 3,9%. Об этом сообщается на сайте кабмина.
«Установить индексацию тарифов на перевозки грузов железнодорожным транспортом и услуги инфраструктуры для грузовых железнодорожных перевозок на 2018 год в размере 3,9% к уровню тарифов 2017 года», — говорится в сообщении.
ФАС, Минтрансу и Минэкономразвития поручено подготовить необходимые документы, а также сохранить на долгосрочный период установленную в 2017 году дополнительную целевую надбавку в размере 2% на выполнение капремонта инфраструктуры железнодорожного транспорта.
«Установить индексацию тарифов на перевозки грузов железнодорожным транспортом и услуги инфраструктуры для грузовых железнодорожных перевозок на 2018 год в размере 3,9% к уровню тарифов 2017 года», — говорится в сообщении.
ФАС, Минтрансу и Минэкономразвития поручено подготовить необходимые документы, а также сохранить на долгосрочный период установленную в 2017 году дополнительную целевую надбавку в размере 2% на выполнение капремонта инфраструктуры железнодорожного транспорта.
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